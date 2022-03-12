«ПСЖ» ищет нового спортивного директора на замену Леонардо

«ПСЖ» начал активные поиски нового спортивного директора. Руководство клуба недовольно работой Леонардо и его конфликтами с главным тренером и некоторыми игроками.

«ПСЖ» начал активные поиски нового спортивного директора. Руководство клуба недовольно работой Леонардо и его конфликтами с главным тренером и некоторыми игроками.

Как передает Report, об этом сообщает журналист Ромен Молина в социальной сети Twitter.

Тем временем, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи улетел в Доху на встречу с руководством клуба.

Напомним, что «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала проиграл в гостях «Реалу» со счетом 1:3 и завершил выступление в турнире. В первом матче, который прошел в Париже 15 февраля, «ПСЖ» одержал победу со счетом 1:0, по итогам двух встреч в 1/4 финала вышел мадридский клуб.