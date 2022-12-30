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Прощание с Пеле пройдет на стадионе футбольного клуба "Сантос"

Прощание с Пеле пройдет на стадионе футбольного клуба "Сантос" Церемония прощания с трехкратным чемпионом мира бразильцем Пеле пройдет на стадионе его родного футбольного клуба "Сантос" из одноименного города в штате Сан-Паулу.
Футбол
30 декабря 2022 г. 02:16
Прощание с Пеле пройдет на стадионе футбольного клуба Сантос
Пеле

Церемония прощания с трехкратным чемпионом мира бразильцем Пеле пройдет на стадионе его родного футбольного клуба "Сантос" из одноименного города в штате Сан-Паулу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал "Же-1".

По информации источника, с 23 декабря на стадион начали завозить оборудование для организации гражданской панихиды после того, как накануне врачи сообщили об ухудшении здоровья легендарного футболиста. Как ожидается, церемония продлится полтора дня. Гроб с телом Пеле планируют установить в центре поля, где он дебютировал в составе "Сантоса" в ноябре 1956 года.

Ожидается, что после панихиды гроб с телом Пеле провезут по улицам Сантоса в сопровождении кортежа полиции, в том числе мимо дома, принадлежавшего его матери. Экс-футболист будет похоронен на территории некрополя "Экуменика", занесенного в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое вертикальное кладбище в мире. Эта часть церемонии будет закрыта для гостей и официальных лиц. На этом же кладбище покоятся друзья и родные экс-форварда.

Пеле умер 29 декабря в частной сан-паулуской клинике, куда поступил за месяц до того в связи с ухудшением состояния здоровья на фоне прогрессирующего рака прямой кишки. Ему было 82 года.

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