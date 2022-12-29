Пеле скончался

Умер трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле.

Умер трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле.

Об этом Report передает со ссылкой на агентство The Associated Press .

Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, родился 23 октября 1940 года в Трес-Корасойнс — небольшом городке бразильского штата Минас-Жерайс.

Пеле - единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира как игрок (в 1958, 1962 и 1970 годах). Участник четырёх чемпионатов мира. Лучший игрок чемпионата мира 1970. Лучший молодой игрок чемпионата мира 1958. Футболист года в Южной Америке 1973 года. Дважды член символических сборных чемпионатов мира. Двукратный обладатель Межконтинентального кубка и Кубка Либертадорес, победитель Суперкубка межконтинентальных чемпионов.

Является лучшим футболистом XX века по версии футбольной Комиссии ФИФА, а также лучшим спортсменом XX века по версии Международного Олимпийского комитета.

В 1995—1998 годах занимал должность министра спорта Бразилии.

Пеле попал в больницу в конце ноября. Сообщалось, что госпитализация носит плановый характер. Позже бразильцу диагностировали респираторную инфекцию, а его дочь сообщила, что отец накануне госпитализации переболел ковидом. В 2022 году Пеле дважды госпитализировали для проведения мероприятий, связанных с лечением трех злокачественных опухолей (кишечника, печени и легкого) и инфекцией мочевыводящих путей.