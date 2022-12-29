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Пеле скончался

Пеле скончался Умер трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле.
Футбол
29 декабря 2022 г. 23:00
Пеле скончался

Умер трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле.

Об этом Report передает со ссылкой на агентство The Associated Press.

Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, родился 23 октября 1940 года в Трес-Корасойнс — небольшом городке бразильского штата Минас-Жерайс.

Пеле - единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира как игрок (в 1958, 1962 и 1970 годах). Участник четырёх чемпионатов мира. Лучший игрок чемпионата мира 1970. Лучший молодой игрок чемпионата мира 1958. Футболист года в Южной Америке 1973 года. Дважды член символических сборных чемпионатов мира. Двукратный обладатель Межконтинентального кубка и Кубка Либертадорес, победитель Суперкубка межконтинентальных чемпионов.

Является лучшим футболистом XX века по версии футбольной Комиссии ФИФА, а также лучшим спортсменом XX века по версии Международного Олимпийского комитета.

В 1995—1998 годах занимал должность министра спорта Бразилии.

Пеле попал в больницу в конце ноября. Сообщалось, что госпитализация носит плановый характер. Позже бразильцу диагностировали респираторную инфекцию, а его дочь сообщила, что отец накануне госпитализации переболел ковидом. В 2022 году Пеле дважды госпитализировали для проведения мероприятий, связанных с лечением трех злокачественных опухолей (кишечника, печени и легкого) и инфекцией мочевыводящих путей.

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Версия на азербайджанском языке Braziliyalı üçqat dünya çempionu Pele vəfat edib

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