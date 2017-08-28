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    Президент УЕФА выступил против проведения чемпионата Европы 2020 года одновременно в различных странах

    Идея символического объединения Европы хороша, но у этой модели нет будущего
    © JURE MAKOVEC / AFP

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Президент УЕФА Александер Чеферин выступил против проведения чемпионата Европы 2020 года одновременно в различных странах. 

    Как сообщает Report, 50-летний функционер в связи с этим сделал заявление изданию Kicker.

    Словенский президент отметил, что подобным решением УЕФА создала себе слишком много проблем. А.Чеферин отметил, что подобная модель не имеет будущего: "Решение о проведении чемпионата Европы в 13 городах неверно. Такое больше не повторится. Мы создали слишком много проблем. Основные проблемы связаны с материально-техническим обеспечением, законодательными моментами из-за использования в различных странах различной валюты. Идея символического объединения Европы хороша, но у этой модели нет будущего".

    Отметим, что Евро-2020 пройдет в 13 европейских городах. Болельщики футбола соберутся в Баку (Азербайджан), Санкт-Петербурге (Россия), Бухаресте (Румыния), Будапеште (Венгрия), Мюнхене (Германия), Брюсселе (Бельгия), Амстердаме (Голландия), Копенгагене (Дания), Риме (Италия), Бильбао (Испания), Дублине (Ирландия), Лондоне (Англия) и Глазго (Шотландия). Это решение было принято по инициативе бывшего президента УЕФА Мишеля Платини.

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