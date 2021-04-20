О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент "Реала": Создание Суперлиги позволит спасти футбол

Президент "Реала": Создание Суперлиги позволит спасти футбол Главной целью создания Суперлиги является спасение мирового футбола
Футбол
20 апреля 2021 г. 04:46
Президент Реала: Создание Суперлиги позволит спасти футбол
Флорентино Перес

"Главной целью создания Суперлиги является спасение мирового футбола".

Как передает Report, об этом заявил президент мадридского "Реала" и глава Суперлиги Флорентино Перес.

В ночь на 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира.

"Мы должны сделать футбол более привлекательным, потому что 40% людей моложе 24 лет больше в нем не заинтересованы, - сказал Перес. - Для этого нам нужно меньше игр, но чтобы они проходили между топ-командами. Мы делаем это для спасения футбола, не для себя".

Планируется, что в Суперлиге будут принимать участие 15 клубов-основателей, а также еще пять команд, которые будут меняться от сезона к сезону. Матчи будут проходить в середине недели, клубы продолжат играть в своих национальных чемпионатах, сезон будет начинаться в августе.

"Пока что в Суперлиге представлены три страны. Мы все еще не знаем критериев для пяти сменяющихся команд", - заявил Перес.

"На сегодняшний день мы не приглашали французский ПСЖ и клубы из Германии. Сейчас у нас 12 команд, но мы хотим, чтобы их стало 15. Однако если "Бавария" или ПСЖ откажутся, никто не станет отменять Суперлигу", - добавил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Florentino Peres: Super Liqanın yaradılması futbolun xilasına kömək edəcək

Новости партнеров

Самое важное

В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
19 апреля 2021 г. 17:24
Президент открыл реконструированные подстанции Говсан и Маштага
ФотоПрезидент открыл реконструированные подстанции "Говсан" и "Маштага"
19 апреля 2021 г. 16:30
В Азербайджане будут подготовлены концепции Умный город и Умное село
В Азербайджане будут подготовлены концепции "Умный город" и "Умное село"
19 апреля 2021 г. 15:39
Эксперт: Грузия может превратиться в перевалочный пункт для транспортировки радиоактивных веществ
Эксперт: Грузия может превратиться в перевалочный пункт для транспортировки радиоактивных веществ
19 апреля 2021 г. 15:16
В Масаллы простились с шехидом Азербайджанской армии
ФотоВ Масаллы простились с шехидом Азербайджанской армии
19 апреля 2021 г. 13:59
Рамиз Гасанов освобожден от должности замглавы МИД
Рамиз Гасанов освобожден от должности замглавы МИД
19 апреля 2021 г. 13:32
Разминирован ряд объектов на освобожденных землях – работы продолжаются
Разминирован ряд объектов на освобожденных землях – работы продолжаются
19 апреля 2021 г. 12:45
Скончался находившийся в коме шесть месяцев участник Отечественной войны
ФотоСкончался находившийся в коме шесть месяцев участник Отечественной войны
19 апреля 2021 г. 11:24
Председатель религиозной общины: Армяне разрушили, фальсифицировали наши церкви
Председатель религиозной общины: Армяне разрушили, фальсифицировали наши церкви
17 апреля 2021 г. 14:14
Азербайджан упростил визовые процедуры в связи с Формулой-1
Азербайджан упростил визовые процедуры в связи с Формулой-1
17 апреля 2021 г. 14:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi