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    Президент ПФЛ следит за игрой "Нефтчи"-"Сумгайыт"

    Рамин Мусаев следит за игрой вместе с председателем Наблюдательного совета Чингизом Абдуллаевым

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Рамин Мусаев прибыл на стадион Əlincə Arena в поселке Масазыр.

    Как сообщает Report, руководитель структуры следит за игрой между командами "Нефтчи" и "Сумгайыт" в VI туре Премьер-лиги Азербайджана.

    Р.Мусаев следит за игрой вместе с председателем Наблюдательного совета Чингизом Абдуллаевым.

    Среди зрителей также председатель Комитета судей АФФА Хагани Мамедов, тренер национальной команды Махмуд Гурбанов и главный тренер сборной U21 Яшар Вахабзаде.

    На стадион также пришел главный тренер сборной Роберт Просинечки. Он сидит рядом с президентом клуба "Сумгайыт" Кямраном Гулиевым.

    Отметим, что пока "Нефтчи" впереди со счетом 1:0. 

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