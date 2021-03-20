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Президент АФФА встретился с футболистами сборной

Президент АФФА встретился с футболистами сборной Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев встретился с футболистами национальной команды Азербайджана на стадионе "Далга Арена"
Футбол
20 марта 2021 г. 20:10
Президент АФФА встретился с футболистами сборной

Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев встретился с футболистами национальной команды Азербайджана на стадионе "Далга Арена".

Как передает Report со ссылкой на АФФА, Ровнаг Абдуллаев отметил, что учебно-тренировочные сборы проводятся в дни праздника Новруз, и в первую очередь поздравил игроков команды с праздником. Глава АФФА также пожелал команде удачи в преддверии отборочного турнира.

Главный тренер сборной Джанни Де Бьязи дал краткую информацию о ходе сборов и от имени коллектива поблагодарил Ровнага Абдуллаева за теплые слова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAFFA prezidenti milli komandanın heyəti ilə görüşdü

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