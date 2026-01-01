Президент АФФА поздравил "Карабах" с победой в матче Лиги чемпионов УЕФА

Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф поздравил команду "Карабах" с победой над германским "Айнтрахтом" (3:2) в VII туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией он поделился в соцсети Х.

"В VII туре Лиги чемпионов УЕФА футбольный клуб "Карабах" проявил большую настойчивость и одержал уверенную победу над сильным представителем Германии "Айнтрахт". От всего сердца поздравляем нашу команду и всех болельщиков с этим успешным результатом и желаем новых побед в следующих матчах", - отметил он.