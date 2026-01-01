Президент АФФА поздравил "Карабах" с победой в матче Лиги чемпионов УЕФА
Футбол
- 22 января, 2026
- 00:03
Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф поздравил команду "Карабах" с победой над германским "Айнтрахтом" (3:2) в VII туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, соответствующей публикацией он поделился в соцсети Х.
"В VII туре Лиги чемпионов УЕФА футбольный клуб "Карабах" проявил большую настойчивость и одержал уверенную победу над сильным представителем Германии "Айнтрахт". От всего сердца поздравляем нашу команду и всех болельщиков с этим успешным результатом и желаем новых побед в следующих матчах", - отметил он.
Последние новости
00:11
Путин: РФ готова направить $1 млрд в Совет мира из замороженных в США средствДругие страны
00:11
Посол Азербайджана в Москве встретился с замминистра обороны РоссииВнешняя политика
00:03
Президент АФФА поздравил "Карабах" с победой в матче Лиги чемпионов УЕФАФутбол
00:00
Определился лучший игрок в матче Лиги чемпионов между "Карабахом" и "Айнтрахтом"Футбол
23:48
Президент Литвы: ЕС не готов к созданию собственного военного блокаДругие страны
23:44
Фото
Видео
Лига чемпионов: "Карабах" обыграл "Айнтрахт" со счетом 3:2 - ОБНОВЛЕНО-6Футбол
23:32
Трамп: США откажутся от новых пошлин против европейских стран из-за ГренландииДругие страны
23:09
Фото
Заявления Президента Ильхама Алиева в Давосе широко освещены в международных медиаВнешняя политика
23:04