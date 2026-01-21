İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    AFFA prezidenti "Qarabağ"ı təbrik edib

    Futbol
    • 21 yanvar, 2026
    • 23:56
    AFFA prezidenti Qarabağı təbrik edib

    AFFA prezidenti Rövşən Nəcəf "Qarabağ" klubunu UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VII turunda Almaniyanın "Ayntraxt" klubu üzərində 3:2 hesablı qələbə qazanması münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, Rövşən Nəcəf bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

    "UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin VII turunda "Qarabağ" Futbol Klubu böyük əzmkarlıq nümayiş etdirərək Almaniyanın güclü təmsilçisi "Ayntraxt" üzərində inamlı qələbə qazandı. Bu uğurlu nəticə münasibətilə komandamızı və bütün azarkeşlərimizi ürəkdən təbrik edir, növbəti oyunlarda yeni qələbələr arzulayırıq", - deyə o qeyd edib.

    Президент АФФА поздравил "Карабах" с победой в матче Лиги чемпионов УЕФА

