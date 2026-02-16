Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Италии ожидают визит азербайджанских парламентариев

    Внешняя политика
    • 16 февраля, 2026
    • 16:28
    В Италии ожидают визит азербайджанских парламентариев

    Итальянские депутаты ожидают в ближайшее время визита азербайджанских коллег.

    Как сообщает Report, об этом заявил председателя Группы дружбы парламентский союз Италия-Азербайджан, сенатор Марко Скуррия на конференции "От Кавказа до Средиземноморья" в Риме.

    "Политика обязана обеспечивать спокойный и надежный путь для компаний, желающих развиваться в Азербайджане. Институциональные отношения с парламентом Азербайджана также очень хорошо развиваются. Я пригласил наших азербайджанских коллег посетить Рим в ближайшие месяцы в ответ на визит, который мы совершили в Баку некоторое время назад", - сказал он.

    По словам Скуррия, сегодня к Южному Кавказу приковано беспрецедентное внимание со стороны Италии.

    "Председатель Совета министров недавно посетила ряд стран региона, инициировав новую модель сотрудничества между Италией, Кавказом и Центральной Азией. Азербайджан также стратегически расположен - рядом с Ираном и недалеко от Украины. Это открывает перспективы для будущих экономических связей, особенно если, как мы надеемся, будет достигнут мир между Россией и Украиной", - сказал он.

    сенатор Марко Скуррия Италия Азербайджан визит Южный Кавказ депутаты Милли Меджлис
    Italy expects visit from Azerbaijani parliamentarians
    Ты - Король

    Последние новости

    16:28

    В Италии ожидают визит азербайджанских парламентариев

    Внешняя политика
    16:14

    Основной объем импорта баранины в Азербайджан в 2025 году пришелся на Монголию

    Бизнес
    16:13

    Азербайджан рассчитывает на присоединение Италии и Словении к проекту Black Sea Energy

    Энергетика
    16:03

    Посол: Азербайджан инвестировал в экономику в Италии около 2,5 млрд евро

    Бизнес
    16:03

    Пьетро Инфанте: Итальянский экспорт в Азербайджан до 2030 года достигнет отметки в 600 млн евро

    Бизнес
    15:59

    Сибига: Дискуссии по поводу ускоренного вступления Украины в ЕС продолжаются

    В регионе
    15:55

    Азербайджан в январе увеличил экспорт нефтяного кокса в 6 раз

    Энергетика
    15:55

    Италия поддержит расширение присутствия Азербайджана на своем рынке

    Бизнес
    15:54

    Премьер Чехии планирует посетить Баку в апреле - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    Лента новостей