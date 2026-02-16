В Италии ожидают визит азербайджанских парламентариев

Итальянские депутаты ожидают в ближайшее время визита азербайджанских коллег.

Как сообщает Report, об этом заявил председателя Группы дружбы парламентский союз Италия-Азербайджан, сенатор Марко Скуррия на конференции "От Кавказа до Средиземноморья" в Риме.

"Политика обязана обеспечивать спокойный и надежный путь для компаний, желающих развиваться в Азербайджане. Институциональные отношения с парламентом Азербайджана также очень хорошо развиваются. Я пригласил наших азербайджанских коллег посетить Рим в ближайшие месяцы в ответ на визит, который мы совершили в Баку некоторое время назад", - сказал он.

По словам Скуррия, сегодня к Южному Кавказу приковано беспрецедентное внимание со стороны Италии.

"Председатель Совета министров недавно посетила ряд стран региона, инициировав новую модель сотрудничества между Италией, Кавказом и Центральной Азией. Азербайджан также стратегически расположен - рядом с Ираном и недалеко от Украины. Это открывает перспективы для будущих экономических связей, особенно если, как мы надеемся, будет достигнут мир между Россией и Украиной", - сказал он.