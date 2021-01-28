Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" может выйти в лидеры

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана состоится отложенный матч V тура.

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана состоится отложенный матч V тура.

Как сообщает Report, "Карабах" на "Азерсун Арене" сыграет с "Сабаил". Агдамский клуб, который сейчас находится на втором месте с 26 очками, в случаи ничьи может выйти в лидеры.

Отметим, что команды встречались в чемпионате страны 12 раз, в 10 из этих которых победу одержал чемпион страны. Соотношение мячей в пользу хозяев поля - 20:2.

Премьер-лига Азербайджана

Игра перенесена с V тура

16:00. "Карабах" - "Сабаил"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Кямран Байрамов, Рашад Ахмедов

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Представитель АФФА: Сеймур Селимли

"Азерсун Арена".

Отметим, что на данный момент "Нефтчи" лидирует в турнирной таблице с 27 очками в 14 играх.