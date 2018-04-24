 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Представитель "Карабаха": Не могу точно сказать, что игра с "Бешикташем" состоится в сентябре

    Эмрах Челикель: Но в этом году мы обязательно планируем провести матч

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ "В течение этого года клуб "Карабах" проведет товарищеский матч с турецкой командой "Бешикташ"".

    Об этом сообщил Report директор агдамского клуба Эмрах Челикель. 

    Он заявил, что им известно о таком желании "чёрных орлов". Отметив наличие прекрасных отношений с турецким клубом, А.Челикель подчеркнул, что продолжаются переговоры по организации товарищеского матча: 

    "Когда президент клуба Фикрет Орман приезжал сюда, нам не удалось встретиться. Он приезжал на другое мероприятие. Поэтому наша встреча не состоялась. Но мы продолжаем переговоры. Я не могу точно сказать, что игра состоится в сентябре. Однако в 2018 году мы обязательно планируем провести товарищеский матч с этой командой".

    Отметим, что президент турецкого клуба "Бешикташ" Фикрет Орман сообщил об их желании провести в Баку товарищеский матч с "Карабахом" в сентябре.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi