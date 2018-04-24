Представитель "Карабаха": Не могу точно сказать, что игра с "Бешикташем" состоится в сентябре

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ "В течение этого года клуб "Карабах" проведет товарищеский матч с турецкой командой "Бешикташ"".

Об этом сообщил Report директор агдамского клуба Эмрах Челикель.

Он заявил, что им известно о таком желании "чёрных орлов". Отметив наличие прекрасных отношений с турецким клубом, А.Челикель подчеркнул, что продолжаются переговоры по организации товарищеского матча:

"Когда президент клуба Фикрет Орман приезжал сюда, нам не удалось встретиться. Он приезжал на другое мероприятие. Поэтому наша встреча не состоялась. Но мы продолжаем переговоры. Я не могу точно сказать, что игра состоится в сентябре. Однако в 2018 году мы обязательно планируем провести товарищеский матч с этой командой".

Отметим, что президент турецкого клуба "Бешикташ" Фикрет Орман сообщил об их желании провести в Баку товарищеский матч с "Карабахом" в сентябре.