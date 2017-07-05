Представитель Аланьяспор: Мы продали Дональда Герье Вильда футбольному клубу "Карабах"

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Футболист турецкого клуба "Аланьяспор" Дональд Герье Вильд перешел в клуб "Карабах". Об этом сообщил Report главный координатор представителя Суперлиги Мевлютан Чавушоглу.

Представитель клуба отметил, что за определенную сумму они отпустили игрока сборной Гаити в команду Азербайджана. М.Чавушоглу отметил, что в настоящее время 28-летний полузащитник занимается решением визового вопроса: "Футболист может поехать в Баку завтра. Есть визовый вопрос, его должны решить. "Карабах" заплатил нам за его трансфер. Но сумму я не могу назвать".

Отметим, что Дональд Герье Вильд перешёл в "Аланьяспор" в прошлом сезоне. Ранее он выступал в качестве легионера в польской "Висла".