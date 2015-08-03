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    ​Представитель АФФА проведет проверку Astana Arena

    Процесс проверки продлится с 9 по 12 августа

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Глава группы лицензирования АФФА Эльчин Мамедов получил назначение от УЕФА. 

    Как сообщает Report, в качестве директора мероприятия (UEFA Venue Director) он осуществит проверку Astana Arena, расположенного в Астане (Казахстан).

    Процесс проверки продлится с 9 по 12 августа. Э.Мамедов проверит уровень подготовки стадиона к сезону 2015-2016 соревнований УЕФА. 

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