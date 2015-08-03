​Представитель АФФА проведет проверку Astana Arena

Процесс проверки продлится с 9 по 12 августа

3 августа, 2015 12:46

https://report.az/storage/news/075104be91342a6bf8a974c5ad015c30/826b5ec0-3147-4072-9aec-f2803e2de60b_292.jpg Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Глава группы лицензирования АФФА Эльчин Мамедов получил назначение от УЕФА. Как сообщает Report, в качестве директора мероприятия (UEFA Venue Director) он осуществит проверку Astana Arena, расположенного в Астане (Казахстан). Процесс проверки продлится с 9 по 12 августа. Э.Мамедов проверит уровень подготовки стадиона к сезону 2015-2016 соревнований УЕФА.