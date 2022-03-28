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Полузащитник сборной Турции получил травму

Полузащитник сборной Турции получил травму Полузащитник московского ЦСКА Юсуф Языджи пропустил тренировку сборной Турции из-за травмы.
Футбол
28 марта 2022 г. 03:49
Полузащитник сборной Турции получил травму

Полузащитник московского ЦСКА Юсуф Языджи пропустил тренировку сборной Турции из-за травмы.

Как передает Report, об этом пишет официальный сайт Федерации футбола Турции.

"Языджи не участвовал в учебном занятии из-за небольшой травмы", - говорится в сообщении.

Сборная Турции готовится к товарищескому матчу с командой Италии, встреча состоится 29 марта.

Он играл в стыковой игре к чемпионату мира-2022 против Португалии (1:3). Турецкий футболист вышел на поле на 80-й минуте, но результативными действиями не отметился.

Напомним, что после зимней паузы Языджи забил шесть мячей в четырех матчах за армейцев.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə yığmasının futbolçusu zədələnib

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