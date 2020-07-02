Полиция обыскивает игрока "Гамбурга" по подозрению в нарушении закона

Полиция в четверг проводит обыск в квартире игрока немецкого футбольного клуба "Гамбург"

Полиция в четверг проводит обыск в квартире игрока немецкого футбольного клуба "Гамбург" Бакери Джатты по подозрению в нарушении закона о проживании.

Как передает Report cо ссылкой на Bild, Джатта, которому в июне исполнилось 22 года, подозревается в том, что, возможно, предоставил недостоверные документы для получения вида на жительство.

В 2019 году в расследовании Bild подверглась сомнению личность Джатты. Было высказано предположение, что Джатта - это футболист Бакари Даффе, которому в ноябре нынешнего года должно исполниться 25 лет. В сентябре полиция Гамбурга завершила расследование по этому вопросу из-за отсутствия какой-либо достоверной информации. В этом же месяце Bild сообщил, что Джатта представился властям как Даффе, когда прибыл в Бремен в 2015 году. Прокуратура Бремена начала проверку по этому дело, но позднее расследование было закрыто.

Джатта является игроком "Гамбурга" с 2016 года. Сам футболист заявлял, что вырос в Гамбии без родителей и попал в Германию во время кризиса, связанного с беженцами, в 2015 году.

В нынешнем сезоне Джатта сыграл 31 матч за "Гамбург" во второй бундеслиге и забил четыре мяча.