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    Пеле распродал все свои награды за 4,4 млн. евро

    Легендарный футболист выставил на продажу около двух тысяч лотов

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Лучший игрок ХХ века по версии Международной федерации футбола (ФИФА) бразилец Пеле выручил 4,4 млн. евро на продаже своих наград на аукционе, сообщает Report со ссылкой на Sky News.

    Аукцион состоялся с 7 по 9 июня в Лондоне. 

    Пеле выставил на продажу все свои медали, кубки, индивидуальные призы — всего около двух тысяч лотов. Самой дорогой стала специально изготовленная для бразильца копия Кубка Жюля Риме. Одна из швейцарских часовых компаний приобрела награду  за 500 тыс. евро. 

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