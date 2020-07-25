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Определился обладатель Кубка Франции по футболу

Определился обладатель Кубка Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" обыграл "Сент-Этьен" в финальном матче Кубка Франции по футболу. Встреча на "Стад де Франс" завершилась со счетом 1:0
Футбол
25 июля 2020 г. 01:42
Определился обладатель Кубка Франции по футболу

"Пари Сен-Жермен" обыграл "Сент-Этьен" в финальном матче Кубка Франции по футболу. Встреча на "Стад де Франс" завершилась со счетом 1:0.

Как передает Report, единственный мяч в игре забил Неймар (14-я минута). На 31-й минуте голкипер "Сент-Этьена" Лоик Перрен получил прямую красную карточку за нарушение против форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Мбаппе в результате столкновения получил повреждение и был заменен.

Команды провели первый официальный матч с марта, когда был из-за пандемии остановлен чемпионат Франции. ПСЖ не проигрывает "Сент-Этьену" уже 22 матча, в последний раз "зеленые" побеждали парижан в ноябре 2012 года.

ПСЖ чаще всех побеждал в Кубке Франции, на счету клуба теперь 13 титулов, еще четыре раза команда из Парижа уступала в финале. Это пятая победа ПСЖ в Кубке Франции за шесть лет.

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Версия на азербайджанском языке PSJ 13-cü dəfə Fransa Kubokunun sahibi oldu
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