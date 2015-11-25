Определились судьи матча "Нефтчи" - "Карабах"

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Определились судьи 14-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, на матч "Нефтчи"-"Карабах" назначен молодой рефери Омар Пашаев.

Дополнительными помощниками рефери на матче будут Алияр Агаев и Рагим Гасанов. Агаев и Гасанов будут главными судьями в матчах АЗАЛ - "Сумгайыт" и "Кяпяз" - "Интер". Еще один судья международной категории Орхан Мамедов будет судить матч "Зиря" - "Хязяр Лянкяран". Судьей на матче "Габала"-"Раван" будет Рауф Джаббаров.

27 ноября

14:00. “Кяпяз” (Гянджа) – “Интер” (Баку)

Судьи: Рагим Гасанов, Мунис Абдуллаев, Нахид Алиев, Зия Насиров

Гянджинский городской стадион

28 ноября

14:30. АЗАЛ (Баку) – "Сумгайыт"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Вагиф Мусаев, Мехман Махмудов

Дополнительные помощники рефери: Эльвин Аскеров, Рамиль Ахмедов

Баку, AZAL Arena

16:30. “Зиря” (Баку) – "Хязяр Лянкяран"

Судьи: Орхан Мамедов, Эльман Мусаев, Вугар Байрамов, Джошгун Гасанов

Дополнительные помощники рефери: Фариз Юсифов, Ингилаб Мамедов

Баку, стадион Спортивного комплекса Зиря

29 ноября

17:00. “Нефтчи” (Баку) – "Карабах" (Aгдам)

Судьи: Омар Пашаев, Намиг Гусейнов, Мубариз Гашимов, Яшар Аббасов

Дополнительные помощники рефери: Алияр Агаев, Рагим Гасанов

Баку, Bakcell Arena

30 ноября

17:00. “Габала” – "Раван" (Баку)

Судьи: Рауф Джаббаров, Азер Аскеров, Вусал Ганбаров, Раван Гамзазаде

Габалинский городской стадион.

Отметим, что все эти матчи будут транслироваться по каналу CBC Sport.