Определились судьи матча "Нефтчи" - "Карабах"

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Определились судьи 14-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, на матч "Нефтчи"-"Карабах" назначен молодой рефери Омар Пашаев.
Дополнительными помощниками рефери на матче будут Алияр Агаев и Рагим Гасанов. Агаев и Гасанов будут главными судьями в матчах АЗАЛ - "Сумгайыт" и "Кяпяз" - "Интер". Еще один судья международной категории Орхан Мамедов будет судить матч "Зиря" - "Хязяр Лянкяран". Судьей на матче "Габала"-"Раван" будет Рауф Джаббаров.
27 ноября
14:00. “Кяпяз” (Гянджа) – “Интер” (Баку)
Судьи: Рагим Гасанов, Мунис Абдуллаев, Нахид Алиев, Зия Насиров
Гянджинский городской стадион
28 ноября
14:30. АЗАЛ (Баку) – "Сумгайыт"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Вагиф Мусаев, Мехман Махмудов
Дополнительные помощники рефери: Эльвин Аскеров, Рамиль Ахмедов
Баку, AZAL Arena
16:30. “Зиря” (Баку) – "Хязяр Лянкяран"
Судьи: Орхан Мамедов, Эльман Мусаев, Вугар Байрамов, Джошгун Гасанов
Дополнительные помощники рефери: Фариз Юсифов, Ингилаб Мамедов
Баку, стадион Спортивного комплекса Зиря
29 ноября
17:00. “Нефтчи” (Баку) – "Карабах" (Aгдам)
Судьи: Омар Пашаев, Намиг Гусейнов, Мубариз Гашимов, Яшар Аббасов
Дополнительные помощники рефери: Алияр Агаев, Рагим Гасанов
Баку, Bakcell Arena
30 ноября
17:00. “Габала” – "Раван" (Баку)
Судьи: Рауф Джаббаров, Азер Аскеров, Вусал Ганбаров, Раван Гамзазаде
Габалинский городской стадион.
Отметим, что все эти матчи будут транслироваться по каналу CBC Sport.
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