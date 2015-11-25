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    Определились судьи матча "Нефтчи" - "Карабах"

    Омару Пашаеву будут помогать Алияр Агаев и Рагим Гасанов

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Определились судьи 14-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу. 

    Как сообщает Report, на матч "Нефтчи"-"Карабах" назначен молодой рефери Омар Пашаев. 

    Дополнительными помощниками рефери на матче будут Алияр Агаев и Рагим Гасанов. Агаев и Гасанов будут главными судьями в матчах АЗАЛ - "Сумгайыт" и "Кяпяз" - "Интер". Еще один судья международной категории Орхан Мамедов будет судить матч "Зиря" - "Хязяр Лянкяран". Судьей на матче "Габала"-"Раван" будет Рауф Джаббаров. 

    27 ноября 

    14:00. “Кяпяз” (Гянджа) – “Интер” (Баку)

    Судьи: Рагим Гасанов, Мунис Абдуллаев, Нахид Алиев, Зия Насиров

    Гянджинский городской стадион

    28 ноября

    14:30. АЗАЛ (Баку) – "Сумгайыт"

    Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Вагиф Мусаев, Мехман Махмудов

    Дополнительные помощники рефери: Эльвин Аскеров, Рамиль Ахмедов

    Баку, AZAL Arena

    16:30. “Зиря” (Баку) – "Хязяр Лянкяран"

    Судьи: Орхан Мамедов, Эльман Мусаев, Вугар Байрамов, Джошгун Гасанов

    Дополнительные помощники рефери: Фариз Юсифов, Ингилаб Мамедов

    Баку, стадион Спортивного комплекса Зиря

    29 ноября

    17:00. “Нефтчи” (Баку) – "Карабах" (Aгдам)

    Судьи: Омар Пашаев, Намиг Гусейнов, Мубариз Гашимов, Яшар Аббасов

    Дополнительные помощники рефери: Алияр Агаев, Рагим Гасанов

    Баку, Bakcell Arena

    30 ноября

    17:00. “Габала” – "Раван" (Баку)

    Судьи: Рауф Джаббаров, Азер Аскеров, Вусал Ганбаров, Раван Гамзазаде

    Габалинский городской стадион.

    Отметим, что все эти матчи будут транслироваться по каналу CBC Sport.

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