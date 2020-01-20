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"Нефтчи" уступил киевскому "Динамо"

​"Нефтчи" уступил киевскому "Динамо"

Азербайджанские клубы, находящиеся на учебно-тренировочном сборе в турецком городе Анталья, проводят здесь свои контрольные матчи.

Как передает Report, сегодня бакинский "Нефтчи" провел свой второй контрольный матч. На этот раз соперником подопечных Физули Мамедова был один из сильнейших клубов Украины - киевское "Динамо".

Встреча завершилась победой украинского представителя со счетом 2:1. На 12 и 19 минутах соответственно Виталий Миколенко и Назари Русин вывели свою команду вперед. Единственный мяч у бакинцев забил на 69-й минуте греческий легионер Вангелис Плателлас.

"Нефтчи": Салахат Агаев, Мамаду Мбодж, Воислав Станкович, Намик Алескеров, Эмин Махмудов, Багали Дабо, Вангелис Плателлас, Саман Нариманджахан, Турал Ахундов, Вильд-Дональд Герье, Сони Мустивар.

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