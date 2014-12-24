Названы лучшие из лучших группового этапа Лиги чемпионов - СПИСОК

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Названы лучшие из лучших группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на Sports.ru, звания лучшей команды удостоен испанский клуб "Real Madrid".

Лучшим футболистом стал нападающий украинского "Шахтера" (Донецк) Луис Адриано. В групповом этапе бразильский футболист отличился 9 раз. Пять голов он забил в ворота белорусского БАТЭ. Этим Адриано повторил рекорд играющего в испанской "Барселоне" аргентинца Лионеля Месси.

Таким образом, лучшие в групповом этапе Лиги чемпионов:

Лучший футболист: Луис Адриано - "Шахтер" (Украина)

Новый талант: Брель Эмболо - "Базель" (Швейцария)

Звезда-ветеран: Франческо Тотти - "Рим" (Италия)

Лучшая команда: "Реал Мадрид" (Испания)

Лучшая игра: "Maнчестер Сити" (Великобритания) - "Бавария" (Германия) 3:2

Возвращение: "Арсенал" (Великобритания) - "Андерлехт" (Бельгия) 3:3. Хотя на этой встрече футболисты "Арсенала" забили в ворота гостей 3 мяча, в последние 30 минут представителям Бельгии удалось сравнять счет.