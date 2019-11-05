Названы азербайджанские телеканалы, которые будут транслировать ЕВРО-2020

Общественный телеканал (İTV) и ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио" (AzTV) получили официальное право трансляции предстоящего в 2020 году финала чемпионата Европы по футболу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе İTV.

Отмечается, что предусмотренная на 30 ноября в румынской столице Бухаресте жеребьевка финального этапа ЕВРО-2020 с 21:00 будет транслироваться по Общественному телеканалу.

Отметим, что предстоящие с 12 июня по 12 июля матчи финала ЕВРО-2020 впервые будут организованы в 12 городах Европы.

Три матча группового этапа континентального чемпионата и один матч 1/4 финала состоятся на Бакинском олимпийском стадионе.

Идея проведения матчей ЕВРО-2020 по случаю 60-летия УЕФА в различных городах была объявлена 6 декабря 2012 года. А на заседании Исполнительного комитета 19 сентября 2014 года утвердили 12 городов.