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Названы азербайджанские телеканалы, которые будут транслировать ЕВРО-2020

Названы телеканалы, которые будут транслировать ЕВРО-2020

Общественный телеканал (İTV) и ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио" (AzTV) получили официальное право трансляции предстоящего в 2020 году финала чемпионата Европы по футболу. 

Об этом Report сообщили в пресс-службе İTV. 

Отмечается, что предусмотренная на 30 ноября в румынской столице Бухаресте жеребьевка финального этапа ЕВРО-2020 с 21:00 будет транслироваться по Общественному телеканалу. 

Отметим, что предстоящие с 12 июня по 12 июля матчи финала ЕВРО-2020 впервые будут организованы в 12 городах Европы. 

Три матча группового этапа континентального чемпионата и один матч 1/4 финала состоятся на Бакинском олимпийском стадионе. 

Идея проведения матчей ЕВРО-2020 по случаю 60-летия УЕФА в различных городах была объявлена 6 декабря 2012 года. А на заседании Исполнительного комитета 19 сентября 2014 года утвердили 12 городов.  

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