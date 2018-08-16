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    Названа новая команда Рамиля Шейдаева - ОФИЦИАЛЬНО

    Нападающий сборной Азербайджана заключит контракт с российским клубом

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Российский клуб "Крылья Советов" планирует заключить контракт с футболистом национальной сборной Азербайджана Рамилем Шейдаевым. 

    Как сообщает Report, об этом отмечается на официальной странице самарского клуба в "Twitter".

    22-летний нападающий сыграл за основной состав в товарищеском матче с молодежным составом. Матч завершился победой команды, где играл Шейдаев (3:1). Один из голов был забит им. 

    Отмечается, что контракт с футболистом будет заключен в ближайшее время. 

    Напомним, что Рамиль Шейдаев 9 августа прервал контракт с турецким "Трабзонспором". В прошлом сезоне он играл в "Карабахе" на правах аренды. 

    Что касается клуба "Крылья Советов", после 3 туров в Премьер-лиге России он находится на 9 строчке с 4 очками. 

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