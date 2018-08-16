Названа новая команда Рамиля Шейдаева - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Российский клуб "Крылья Советов" планирует заключить контракт с футболистом национальной сборной Азербайджана Рамилем Шейдаевым.

Как сообщает Report, об этом отмечается на официальной странице самарского клуба в "Twitter".

22-летний нападающий сыграл за основной состав в товарищеском матче с молодежным составом. Матч завершился победой команды, где играл Шейдаев (3:1). Один из голов был забит им.

Отмечается, что контракт с футболистом будет заключен в ближайшее время.

Напомним, что Рамиль Шейдаев 9 августа прервал контракт с турецким "Трабзонспором". В прошлом сезоне он играл в "Карабахе" на правах аренды.

Что касается клуба "Крылья Советов", после 3 туров в Премьер-лиге России он находится на 9 строчке с 4 очками.