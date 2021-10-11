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Назван лучший игрок финального матча Лиги наций

Назван лучший игрок финального матча Лиги наций Нападающий сборной Франции Карим Бензема был признан УЕФА лучшим игроком финального матча Лиги наций с Испанией (2:1).
Футбол
11 октября 2021 г. 02:51
Назван лучший игрок финального матча Лиги наций

Нападающий сборной Франции Карим Бензема был признан УЕФА лучшим игроком финального матча Лиги наций с Испанией (2:1).

Как передает Report, форвард забил первый гол французской команды.

В финальном матче Лиги наций УЕФА сборная Франции переиграла сборную Испании. Матч проходил на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане (Италия) и завершился 2:1. На 64-й минуте форвард сборной Испании Микель Оярсабаль открыл счет. Серхио Бускетс на Оярсабаля сделал пас из глубины, тот вошел в штрафную и пробил в дальний нижний угол. Спустя две минуты Карим Бензема, получивший мяч после передачи Килиана Мбаппе, с угла штрафной зарядил в дальнюю "девятку". На 81-й минуте Килиан Мбаппе вывел свою команду вперед. Тео Эрнандес из глубины сделал прекрасный пас в штрафную на Мбаппе, который с угла вратарской пробил низом мимо голкипера. Гол могли отменить из-за офсайда, однако судья указал на центр поля.

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