Наставник сборной Азербайджана: Я отдал 101 процент своих сил

"70 минут мы играли в численном меньшинстве. В такой ситуации плохо себя чувствую. До третьего пропущенного мяча мы еще были в игре. В первом голе сами сделали «ассист» сопернику. До третьего гола ребята боролись на равных. Сократили отставание, имели еще

"70 минут мы играли в численном меньшинстве. В такой ситуации плохо себя чувствую. До третьего пропущенного мяча мы еще были в игре. В первом голе сами сделали «ассист» сопернику. До третьего гола ребята боролись на равных. Сократили отставание, имели еще шанс. Большего сделать не смогли в этой ситуации. Команда развивается по игре - это видно. Но для результата нужно время, если хотим добиться большего".

Как сообщает Report, главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи сказал об этом на пресс-конференции после отборочного матча ЧМ-2022, который они проиграли Люксембургу 1:3 в Баку.

По словам 65-летнего главного тренера, под его руководством сборная провела 19 матчей: "Нас опередили сильные команды. Люксембург лучше нас. Тренировать сборную - это сложно. Я отдал 101 процент своих сил. Возможно, кто-то поработал бы здесь лучше меня. Всегда старался найти общий язык с игроками".

Итальянский специалист, отметил, что отсутствие в составе Торала Байрамова и Аббаса Гусейнова сказалось на выступлениях команды.