Нападающий "Реал Мадрида" предстанет перед судом

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема предстанет перед судом.

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема предстанет перед судом.

Как сообщает Report со ссылкой на Le Parisien, он обвиняется по делу о шантаже полузащитника "Олимпиакоса" Матье Вальбуэна неким интимным видео.

Рассмотрение дела состоится в Версале. Бензема подозревается в качестве посредника, который просил Вальбуэна заплатить шантажистам.

Напомним, что скандал произошел в 2015 году. Из-за этого оба игрока пропустили чемпионат Европы-2016. С тех пор ни Бензема, ни Вальбуэна не играли за сборную Франции.