Нападающий "Реал Мадрида" предстанет перед судом

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема предстанет перед судом.
Как сообщает Report со ссылкой на Le Parisien, он обвиняется по делу о шантаже полузащитника "Олимпиакоса" Матье Вальбуэна неким интимным видео.
Рассмотрение дела состоится в Версале. Бензема подозревается в качестве посредника, который просил Вальбуэна заплатить шантажистам.
Напомним, что скандал произошел в 2015 году. Из-за этого оба игрока пропустили чемпионат Европы-2016. С тех пор ни Бензема, ни Вальбуэна не играли за сборную Франции.