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Нападающий "Реал Мадрида" предстанет перед судом

Нападающий "Реал Мадрида" предстанет перед судом Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема предстанет перед судом.
Футбол
7 января 2021 г. 18:15
Нападающий Реал Мадрида предстанет перед судом

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема предстанет перед судом.

Как сообщает Report со ссылкой на Le Parisien, он обвиняется по делу о шантаже полузащитника "Олимпиакоса" Матье Вальбуэна неким интимным видео.

Рассмотрение дела состоится в Версале. Бензема подозревается в качестве посредника, который просил Вальбуэна заплатить шантажистам.

Напомним, что скандал произошел в 2015 году. Из-за этого оба игрока пропустили чемпионат Европы-2016. С тех пор ни Бензема, ни Вальбуэна не играли за сборную Франции.

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Версия на азербайджанском языке "Real Madrid"in hücumçusu məhkəmə qarşısına çıxacaq

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