На матче Лиги чемпионов погибли 5 человек

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Пять человек погибли в давке после футбольного матча между местным "Примейру ди Агошту" и "ТП Мазембе" из Демократической Республики Конго в этапе плей-офф Африканской Лиги чемпионов в столице Анголы Луанде.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства молодежи и спорта Анголы, в давке после матча с участием 50 000 болельщиков семь человек получили травмы.

По словам свидетелей, давка началась после того, как болельщики, уходящие со стадиона, обнаружили закрытые выходы. Когда полиция открыла выходы, болельщики выбежали с арены, но некоторые были растоптаны под полицейскими лошадьми.

По факту возбуждено уголовное дело.

Отметим, что матч завершился ничьей - 0:0.