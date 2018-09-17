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    На матче Лиги чемпионов погибли 5 человек

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Пять человек погибли в давке после футбольного матча между местным "Примейру ди Агошту" и "ТП Мазембе" из Демократической Республики Конго в этапе плей-офф Африканской Лиги чемпионов в столице Анголы Луанде. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства молодежи и спорта Анголы, в давке после матча с участием 50 000 болельщиков семь человек получили травмы. 

    По словам свидетелей, давка началась после того, как болельщики, уходящие со стадиона, обнаружили закрытые выходы. Когда полиция открыла выходы, болельщики выбежали с арены, но некоторые были растоптаны под полицейскими лошадьми.

    По факту возбуждено уголовное дело. 

    Отметим, что матч завершился ничьей - 0:0. 

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