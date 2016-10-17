Микроавтобус с футболистами попал в аварию, один человек погиб

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Украине микроавтобус с футболистами попал в аварию.
Как сообщает Report, ДТП произошло вчера.
Согласно информации, на 57-км трассы Одесса-Рени микроавтобус с футболистами клуба "Николаевка-Новороссийская" столкнулся с автомобилем марки Daewoo Lanos. По данным, легковой автомобиль потерял управление и выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение.
От удара легковой автомобиль загорелся, а водитель погиб. Футболисты отделались лёгкими ушибами.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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