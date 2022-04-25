Месси останется в ПСЖ, клуб готов расстаться с Неймаром

Нападающий Лионель Месси останется в ПСЖ. Он будет играть за команду в следующем сезоне.

Нападающий Лионель Месси останется в ПСЖ. Он будет играть за команду в следующем сезоне.

Как передает Report со ссылкой на Sky Sports, а вот форвард Неймар может покинуть клуб. Парижане готовы продать футболиста летом, если получат достойное предложение.

Отмечается, что МЛС является наиболее возможным вариантом продолжения карьеры для Неймара, так как он сам не раз заявлял о своем желании попробовать заиграть там.

В текущем сезоне 34-летний Месси провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и сделал 11 результативных передач. В этом сезоне 30-летний Неймар провел 25 матчей за ПСЖ во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.