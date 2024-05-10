О нас

Мбаппе официально объявил об уходе из "ПСЖ"

Мбаппе официально объявил об уходе из "ПСЖ" Французский нападающий Килиан Мбаппе объявил, что покидает парижский "ПСЖ".
Футбол
10 мая 2024 г. 22:45
Мбаппе официально объявил об уходе из ПСЖ

Французский нападающий Килиан Мбаппе объявил, что покидает парижский "ПСЖ".

Как передает Report, соответствующая видеозапись опубликована на его официальной странице в социальной сети X.

"Всегда говорил, что хотел бы поговорить с вами, когда придет время. Хочу объявить всем вам, что провожу последний сезон в "ПСЖ". Я не буду продлевать контракт, поэтому это приключение закончится через несколько недель", — заявил он.

Мбаппе выступал за "ПСЖ" с 2017 года. Ранее он защищал цвета "Монако", воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский "Реал" летом по окончании соглашения с французским клубом. Нынешний контракт Мбаппе с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2024 года.

На "Сантьяго Бернабеу" уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ВидеоKilian Mbappe PSJ-dən ayrılacağını rəsmən açıqlayıb

Самое читаемое

В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
4 мая 2024 г. 17:07
МВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
ФотоМВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
4 мая 2024 г. 13:28
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
4 мая 2024 г. 16:28
Евровидение-2024: Представители Азербайджана не смогли выйти в финал
"Евровидение-2024": Представители Азербайджана не смогли выйти в финал
8 мая 2024 г. 01:25
Бакинский марафон - 2024: завтра будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы
"Бакинский марафон - 2024": завтра будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы
4 мая 2024 г. 15:26
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
4 мая 2024 г. 12:15
В Москве начался крупный пожар
В Москве начался крупный пожар
4 мая 2024 г. 16:57
В Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
ВидеоВ Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
10 мая 2024 г. 18:45
В Азербайджане отмечается 79-летие со дня победы над фашизмом
В Азербайджане отмечается 79-летие со дня победы над фашизмом
9 мая 2024 г. 00:00
Стартовал второй полуфинал Евровидение 2024
Стартовал второй полуфинал "Евровидение 2024"
9 мая 2024 г. 23:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi