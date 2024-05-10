Мбаппе официально объявил об уходе из "ПСЖ"

Французский нападающий Килиан Мбаппе объявил, что покидает парижский "ПСЖ".
Как передает Report, соответствующая видеозапись опубликована на его официальной странице в социальной сети X.
"Всегда говорил, что хотел бы поговорить с вами, когда придет время. Хочу объявить всем вам, что провожу последний сезон в "ПСЖ". Я не буду продлевать контракт, поэтому это приключение закончится через несколько недель", — заявил он.
Мбаппе выступал за "ПСЖ" с 2017 года. Ранее он защищал цвета "Монако", воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский "Реал" летом по окончании соглашения с французским клубом. Нынешний контракт Мбаппе с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2024 года.
На "Сантьяго Бернабеу" уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети.