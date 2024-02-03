СМИ: Мбаппе принял решение перейти в "Реал" по окончании сезона

Французский нападающий Килиан Мбаппе принял решение перейти из "Пари Сен-Жермен" в мадридский "Реал" по окончании текущего сезона.

Французский нападающий Килиан Мбаппе принял решение перейти из "Пари Сен-Жермен" в мадридский "Реал" по окончании текущего сезона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Le Parisien.

По информации источника, сумма контракта Мбаппе с "Реалом" может быть самой крупной в истории клуба.

В прошлом году газета L'Equipe сообщала, что Мбаппе отказался от продления контракта с ПСЖ и станет свободным агентом в июне 2024 года. Соглашение форварда с ПСЖ, которое истекает в конце сезона-2023/24, предусматривает опцию продления еще на один сезон. На следующий день Мбаппе заявил агентству AFP, что не обсуждал с руководством ПСЖ вопрос о продлении контракта.

Мбаппе 25 лет, он выступает за ПСЖ с 2018 года, в составе команды он стал пятикратным чемпионом Франции и трехкратным обладателем кубка страны. Вместе со сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре, на котором стал лучшим бомбардиром с восемью голами.