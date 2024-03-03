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Матч "Реала" с "Валенсией" завершился судейским скандалом

Матч "Реала" с "Валенсией" завершился судейским скандалом Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Валенсией" в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу.
Футбол
3 марта 2024 г. 03:54
Матч Реала с Валенсией завершился судейским скандалом

Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Валенсией" в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report, игра прошла в Валенсии на стадионе "Месталья" и завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев мячи забили Уго Дуро (27-я минута), Роман Яремчук (30). У "Реала" дублем отметился Винисиус Жуниор (45+5, 76).

Полузащитник "сливочных" Джуд Беллингем забил мяч в компенсированное время, однако главный судья Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток за мгновение до этого и не засчитал взятие ворот. Английский хавбек стал активно выражать несогласие с решением арбитра, за что получил прямую красную карточку. Также за споры был удален защитник гостей Антонио Рюдигер.

"Реал" после 26 матчей набрал 65 очков и занимает первое место в турнирной таблице. "Валенсия" с 36-ю баллами после 25 игр расположилась на девятой строчке.

В следующем туре мадридский клуб на своем поле сыграет с «Сельтой» из Виго (10 марта), а "Валенсия" примет "Хетафе" (9 марта).

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Версия на азербайджанском языке "Real Madrid" - "Valensiya" matçı hakim qalmaqalı ilə yekunlaşıb

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