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    "Манчестер Юнайтед" победил "Челси" в матче чемпионата Англии

    МЮ продлил беспроигрышную серию в турнире до 22 матчей

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ "Манчестер Юнайтед" обыграл лондонский "Челси" со счетом 2:0 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.

    Как передает Report, забитыми мячами отметились Маркус Рашфорд (7-я минута) и Андер Эррера (49).

    Манкунианцы продлили беспроигрышную серию в турнире до 22 матчей. В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" идет на пятом месте, набрав 60 очков. "Челси" лидирует с 75 баллами.

    Следующий матч "Манчестер Юнайтед" проведет 23 апреля в гостях против "Бернли". "Челси" двумя днями позже примет "Саутгемптон".

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