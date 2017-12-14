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    "Манчестер Сити" установил рекорд, выиграв 15 матчей чемпионата Англии по футболу подряд

    Предыдущий рекорд АПЛ принадлежал Арсеналу, выигравшему 14 матчей подряд
    © Eurosport.ru

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ "Манчестер Сити" стал первым клубом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ), образованной в 1992 году, которому удалось одержать 15 побед подряд в рамках турнира.

    Как передает Report, об этом сoобщает РТ.

    Это достижение покорилось команде Хосепа Гвардиолы в поединке со "Суонси Сити", который она выиграла со счётом 4:0.

    Предыдущий рекорд АПЛ принадлежал "Арсеналу", выигравшему 14 матчей подряд на стыке сезонов-2001/02 и 2002/03.

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