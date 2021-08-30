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"Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с Диашем

"Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с Диашем "Манчестер Сити" продлил контракт с футболистом Рубеном Диашем.
Футбол
30 августа 2021 г. 14:50
Манчестер Сити объявил о продлении контракта с Диашем

"Манчестер Сити" продлил контракт с футболистом Рубеном Диашем.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт "горожан", новый контракт 24-летнего защитника рассчитан до лета 2027 года.

Отметим, что по итогам футбольного года, Ассоциация футбольных журналистов Англии признала Диаша "Футболистом года", специальный комитет АПЛ назвал его лучшим игроком сезона, организаторы Лиги чемпионов УЕФА признали лучшим защитником предыдущего розыгрыша, а болельщики клуба назвали его лучшим в своей команде.

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Версия на английском языке Manchester City signs new long-term deal with Dias
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