"Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с Диашем

"Манчестер Сити" продлил контракт с футболистом Рубеном Диашем.

"Манчестер Сити" продлил контракт с футболистом Рубеном Диашем.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт "горожан", новый контракт 24-летнего защитника рассчитан до лета 2027 года.

Отметим, что по итогам футбольного года, Ассоциация футбольных журналистов Англии признала Диаша "Футболистом года", специальный комитет АПЛ назвал его лучшим игроком сезона, организаторы Лиги чемпионов УЕФА признали лучшим защитником предыдущего розыгрыша, а болельщики клуба назвали его лучшим в своей команде.