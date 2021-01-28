Лионель Месси установил клубный рекорд

Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси вышел на поле в матче 1/8 финала Кубка Испании с "Райо Вальекано" и установил тем самым рекорд клуба.

Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси вышел на поле в матче 1/8 финала Кубка Испании с "Райо Вальекано" и установил тем самым рекорд клуба.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу сине-гранатовых в "Твиттере" , это 76-й матч аргентинца в Кубке страны.

Таким образом, Месси побил рекорд экс-форварда "Барселоны" Хосепа Самитьеры, который вышел на поле в турнире 75 раз. В топ по количеству проведенных встреч за сине-гранатовых в Кубке Испании входят также бывший полузащитник Андрес Иньеста (73), экс-нападающий Висент Пьера (71) и экс-хавбек Хави (70).

Напомним, что действующий контракт Месси с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Во время летнего межсезонья аргентинский форвард признался, что хочет уйти из каталонского клуба. Сторонам в итоге не удалось договориться о расторжении контракта. Основными претендентами на игрока считаются "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен".