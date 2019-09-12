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Летом агенты заработали на трансферах свыше $ 500 млн

​Летом агенты заработали на трансферах свыше $ 500 млн

В летнее трансферное окно футбольные агенты заработали на переходах своих клиентов свыше $ 500 млн. Как передаёт Report, об этом сообщает “Calciomercato.com” со ссылкой на “Fifa Tms”.

Согласно информации источника, минувшим летом в футболе состоялось 8 746 трансферов. На них агенты заработали $ 529,3 млн. 64,9% из этой суммы были выплачены представителям футболистов клубами, которые подписывали игроков.

Подавляющее большинство этих расходов (76%) пришлись на клубы пяти ведущих европейских чемпионатов - Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

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