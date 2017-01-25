Клуб "Реал Мадрид" отказывается от креста на логотипе

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Испанский клуб "Реал Мадрид" внесет изменение в лого команды.

Как сообщает Report, представитель Мадрида решил убрать крест в верхней части логотипа.

Причиной послужило получение клубом права производства, продажи и раздачи в арабских странах продукции компании "Marka" Объединенных Арабских Эмиратов.

В интервью журналистам помощник президента компании Халед Эль-Меири заявил, что в выставляемой на продажу в арабских странах продукции не будет изображен крест и объяснил это неодобрительным отношением в арабских странах к продукции, на которой указан крест.

К продаже товаров "Реал Мадрида" приступят с марта в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Бахрейне и Омане.

Отметим, что в последний раз "Реал Мадрид" отказался от использования креста на лого в 2014 году согласно договоренности, достигнутой с Международным банком Абу-Даби.