Клуб "Карабах" заключил контракт с Вугаром Надировым

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Воспитанник футбольного клуба "Карабах" Вугар Надиров вернулся в команду.

Как сообщает Report, с 29-летним нападающим подписан контракт сроком на один год.

Надиров выразил удовлетворенность на официальном сайте клуба: "Я очень рад, что вернулся в "Карабах". Я сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие главного тренера Гурбана Гурбанова. В каждой команде есть соперничество. Болельщики "Карабаха" ценны для нас. Я постараюсь порадовать их".

Отметим, что это третье возвращение Вугара Надирова в "Карабах". Впервые он надел форму клуба в 2004 году. В 2009 году он вернулся в клуб и выступал там в течение 6 лет.