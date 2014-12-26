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    Клуб "Габала" осуществил первый зимний трансфер

    С Рашадом Садыговым заключен контракт на полгода

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В сезон зимнего перерыва 2014/2015 года клуб "Габала" реализовал первый трансфер.

    Как сообщает Report, состав "красно-черных" пополнил Рашад Садыгов.

    Сегодня с 31-летним полузащитником подписан 6-месячный контракт. В первую половину сезона Р.Садыгов выступал в "Хазар-Лянкяран". За свою карьеру футболист защищал честь футбольных клубов "Бакы фехлеси", "Карабах", "Шафа", "Нефтчи" и МОИК. На чемпионатах Азербайджана полузащитник участвовал в 305 играх и забил 19 голов.

    Отметим, что дебютировавший в 2006 году Р.Садыгов участвовал в 23 играх в составе национальной сборной Азербайджана.

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