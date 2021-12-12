Киммих решил сделать прививку от коронавируса

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих решил сделать прививку от коронавируса.

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих решил сделать прививку от коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает немецкое издание ZDF.de.

«В общем, мне было трудно преодолеть свои страхи и сомнения, поэтому я так долго не мог определиться», - приводит слова Киммиха ZDF.de.

Напомним, что ранее Киммих отказался вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Сообщалось, что Киммих поддерживает вакцинацию для населения, но не хочет делать прививку себе, так как ждёт долгосрочных исследований последствий вакцинации. Позже Киммих заразился коронавирусом и из-за последствий заболевания не выступит до конца 2021 года.