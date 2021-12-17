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Капитан «Нефтчи»: В следующем году достигнем еще больших результатов

Капитан «Нефтчи»: В следующем году достигнем еще больших результатов 12:30
Футбол
17 декабря 2021 г. 13:15
Капитан «Нефтчи»: В следующем году достигнем еще больших результатов

«Мы провели последнюю игру года и, к сожалению, одержать победу не смогли».

Как сообщает Report, об этом написал на своей Facebook странице капитан футбольного клуба «Нефтчи» Эмин Махмудов касаясь выездной встречи в рамках 14 тура Премьер-лиги Азербайджана с клубом «Габала», закончившейся ничьей (1:1).

29-летний полузащитник отметил, что они добьются более лучших результатов во второй половине сезона: «Надеюсь, что в следующем году мы сыграем увереннее и добьемся лучших результатов. Благодарю за вашу поддержку и за то, что вы с нами».

Напомним, что «Нефтчи» первую половину сезона завершает на 3 строчке и с 22 очками.

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi"nin kapitanı: "Gələn il daha yaxşı nəticələr qazanacağıq"

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