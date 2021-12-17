Капитан «Нефтчи»: В следующем году достигнем еще больших результатов

12:30

«Мы провели последнюю игру года и, к сожалению, одержать победу не смогли».

Как сообщает Report, об этом написал на своей Facebook странице капитан футбольного клуба «Нефтчи» Эмин Махмудов касаясь выездной встречи в рамках 14 тура Премьер-лиги Азербайджана с клубом «Габала», закончившейся ничьей (1:1).

29-летний полузащитник отметил, что они добьются более лучших результатов во второй половине сезона: «Надеюсь, что в следующем году мы сыграем увереннее и добьемся лучших результатов. Благодарю за вашу поддержку и за то, что вы с нами».

Напомним, что «Нефтчи» первую половину сезона завершает на 3 строчке и с 22 очками.