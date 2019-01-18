IFAB хочет ввести наказание за случайную игру рукой

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) в марте обсудит введение наказания за случайную игру рукой, сообщает The Times.

Как передает Report, по нынешнем правилам арбитры имеют право назначать штрафные удары и пенальти, только если они посчитали игру рукой преднамеренной. В остальных случаях нарушение не фиксируется.

IFAB хочет внести изменения в правила, чтобы исключить случайную игру рукой в нападении. Планируется, что нарушения будут фиксироваться только за пределами штрафной площади. Таким образом, пенальти, как и прежде, будут назначаться только за преднамеренную игру рукой.

Напомним, ранее сообщалось, что Международный совет футбольных ассоциаций предлагает изменить правила замен и формат послематчевой серии пенальти.