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    Хет-трик Роналду принес "Реалу" победу над "Атлетико" в матче футбольной Лиги чемпионов

    Первая полуфинальная встреча турнира между испанскими командами завершилась со счетом 3:0

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ "Реал" на домашнем стадионе разгромил "Атлетико" со счетом 3:0 в рамках первого матча полуфинала футбольной Лиги чемпионов.

    Как передает Report, хет-трик оформил Криштиану Роналду (10, 73, 86-я минуты).

    Роналду стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил 50 мячей на стадии плей-офф. Кроме того, португалец оформил хет-трик во втором матче подряд, 18 апреля в домашней встрече с "Баварией" Роналду также забил три мяча.

    Ответный матч между испанскими командами пройдет 10 мая в Мадриде на домашнем стадионе "Атлетико".

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