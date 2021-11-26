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Гурбан Гурбанов: У меня нет претензий к своим подопечным

Гурбан Гурбанов: У меня нет претензий к своим подопечным "Я поздравляю своих ребят за эту игру. Сегодня хотели победить. Вчера перед матчем я говорил, что может быть зафиксирован любой результат, но, в любом случае, все решится в последнем туре. Мои футболисты сильно выросли в этом году. Осталась одна игра в гр
Футбол
26 ноября 2021 г. 00:33
Гурбан Гурбанов: У меня нет претензий к своим подопечным

"Я поздравляю своих ребят за эту игру. Сегодня хотели победить. Вчера перед матчем я говорил, что может быть зафиксирован любой результат, но, в любом случае, все решится в последнем туре. Мои футболисты сильно выросли в этом году. Осталась одна игра в группе, и с этим же желанием будем готовиться к ней".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, после матча 5-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА с "Омонией" (2:2) сказал главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

49-летний специалист отметил, что к последнему матчу они будут готовиться с той же мотивацией: "У меня нет претензий к своим подопечным. Во всех матчах они бились. Интересные получились голы. Думаю, болельщики остались довольны зрелищностью", - заявил Гурбанов.

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Bu, mənə "İnter"lə oyundakı qolumuzu xatırlatdı"

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