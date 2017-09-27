Гурбан Гурбанов : Мы постарались, чтобы все получили удовольствие от игры

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ "Начало игры особенно было тяжелым. Соперник показал на что способен с первых минут игры. Однако после 0:2 наши игроки стали более внимательные и стали узнавать соперника. Несмотря на поражение в первой игре, мы постарались, чтоб все получили удовольствие от игры. Соперник заслуженно победил."

Как передает Report, об этом сказал главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов после поражения его команды со счетом 1:2 "Роме " в рамках 2-го тура группового раунда Лиги Чемпионов.

Пресс-конференция 45-летнего специалиста завершилась пораньше, так как у журналистов не было к нему вопросов.