​Голкипер сборной России госпитализирован из-за попавшего в голову файера

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Вратарю российской сборной Игорю Акинфееву в ходе отборочного матча к Евро-2016 между Черногорией и Россией попал в голову файер, брошенный одним из болельщиков.

Как передает Report, в результате инцидента Акинфеев был госпитализирован.

Матч России и Черногории был прерван на первой минуте. Диктор стадиона объявил о прерывании матча на 10 минут.

Полицейским удалось задержать болельщика. Руководители фанатского движения уже принесли свои извинения официальным лицам и представителям сборных.