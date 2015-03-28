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    ​Голкипер сборной России госпитализирован из-за попавшего в голову файера

    Матч Черногории - России был прерван на первой минуте

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Вратарю российской сборной Игорю Акинфееву в ходе отборочного матча к Евро-2016 между Черногорией и Россией попал в голову файер, брошенный одним из болельщиков.

    Как передает Report, в результате инцидента Акинфеев был госпитализирован.

    Матч России и Черногории был прерван на первой минуте. Диктор стадиона объявил о прерывании матча на 10 минут.

    Полицейским удалось задержать болельщика. Руководители фанатского движения уже принесли свои извинения официальным лицам и представителям сборных.

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