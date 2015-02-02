Главный тренер сборной Азербайджана отправится на церемонию жеребьевки

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ 5 февраля в швейцарском городе Ньон состоится жеребьевка отборочного тура Чемпионата Европы-2017 по футболу среди игроков не старше 21 года. Как сообщает Report, на мероприятии АФФА представят заместитель генерального секретаря Сархан Гаджиев и главный тренер U-21 Азербайджана Яшар Вахабзаде. Сборные перед жеребьевкой разделены на 6 корзин. Сборная Азербайджана попала в 5-ую корзину:

Корзина A: Испания, Англия, Италия, Германия, Франция, Чехия, Португалия, Голландия, Дания.

Корзина B: Россия Швейцария, Швеция, Сербия, Израиль, Украина, Словакия, Румыния, Бельгия.

Корзина C: Турция, Словения, Австрия, Греция, Шотландия, Хорватия, Норвегия, Армения, Черногория.

Корзина D: Финляндия, Уэльс, Венгрия, Исландия, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдова, Ирландия, Беларусь.

Корзина E: Болгария, Кипр, Македония, Литва, Азербайджан, Казахстан, Албания, Латвия, Эстония.

Корзина F: Фарерские острова, Северная Ирландия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино, Андорра, Лихтенштейн.

Отметим, что мероприятие начнется в 12:00 по бакинскому времени.