Главный тренер "Кукеси": Рауф Алиев не оправдал наших надежд

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Главный тренер албанского клуба "Кукеси" Младен Милинкович назвал причину ухода из команды азербайджанского футболиста Рауфа Алиева. Как сообщает Report, сербский специалист на пресс-конференции заявил, что 28-летний нападающий не оправдал надежд.

"Алиев пришел в "Кукеси" для того, чтобы изменить ситуацию. Но он не оправдал надежд", - заявил 49-летний главный тренер, пожелав при этом опытному форварду успехов в дальнейшей карьере.

По мнению Милинковича, Алиев - хороший игрок, но не на уровне чемпионата Албании. Он заявил, что они на позиции нападающего надеются на албанского форварда Синдри Гури: "Гури выступал во всех наших матчах и доказал, что достоин играть в основном составе. Поэтому отсутствие Алиева, не будет ощущаться. В зимнем перерыве мы не ожидаем значительных изменений. Я верю в свою команду".

Отметим, что Рауф Алиев, который летом перешел в клуб из "Кешля", заявил о том, что покинул "Кукеси" по собственному желанию.