О нас
Report Georgia
Аудио новости

Футболисты "Карабаха" помянули память шехидов

Футболисты "Карабаха" помянули память шехидов Матч V тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу между клубами "Кешля" и "Карабах" начался с поминовения памяти шехидов Отечественной войны, отдавших жизни за территориальную целостность Родины
Футбол
25 сентября 2021 г. 17:36
Футболисты Карабаха помянули память шехидов

Матч V тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу между клубами "Кешля" и "Карабах" начался с поминовения памяти шехидов Отечественной войны, отдавших жизни за территориальную целостность Родины.

Как сообщает Report, футболисты агдамского клуба вышли на поле в военной форме. Также футболисты развернули баннер с лозунгом "Гордо реет флаг страны героев".

Затем прозвучал Государственный гимн. Перед тем как прозвучал стартовый свисток игроки и болельщики помянули память шехидов минутой молчания.

Сейчас продолжается первый тайм матча, пока счет не открыт.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Фото"Qarabağ" meydana hərbi geyimdə çıxıb, şəhidlərin xatirəsi yad edilib

Самое читаемое

В Азербайджане наступила осень
В Азербайджане наступила осень
22 сентября 2021 г. 23:21
Эрдоган: Открытие Зангезурского коридора является политическим вопросом
ВидеоЭрдоган: Открытие Зангезурского коридора является политическим вопросом
19 сентября 2021 г. 13:30
Завтра в Азербайджане открываются школы
Завтра в Азербайджане открываются школы
21 сентября 2021 г. 07:46
В Азербайджане смягчат карантинный режим
В Азербайджане смягчат карантинный режим
24 сентября 2021 г. 18:00
Президент Ильхам Алиев выступил в формате видеообращения на Генассамблее ООН
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев выступил в формате видеообращения на Генассамблее ООН
24 сентября 2021 г. 01:15
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды
23 сентября 2021 г. 21:10
С 1 октября отменяется запрет на работу общественного транспорта в выходные дни
С 1 октября отменяется запрет на работу общественного транспорта в выходные дни
24 сентября 2021 г. 17:53
Главный инфекционист США: Пандемия закончится весной
Главный инфекционист США: Пандемия закончится весной
18 сентября 2021 г. 20:33
Контейнерные грузоперевозки в мире выросли на 323%
Контейнерные грузоперевозки в мире выросли на 323%
18 сентября 2021 г. 23:48
МО: Информация, распространенная со стороны минобороны России, вызывает сожаление
МО: Информация, распространенная со стороны минобороны России, вызывает сожаление
19 сентября 2021 г. 01:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi