Футболисты "Карабаха" помянули память шехидов

Матч V тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу между клубами "Кешля" и "Карабах" начался с поминовения памяти шехидов Отечественной войны, отдавших жизни за территориальную целостность Родины

Матч V тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу между клубами "Кешля" и "Карабах" начался с поминовения памяти шехидов Отечественной войны, отдавших жизни за территориальную целостность Родины.

Как сообщает Report, футболисты агдамского клуба вышли на поле в военной форме. Также футболисты развернули баннер с лозунгом "Гордо реет флаг страны героев".

Затем прозвучал Государственный гимн. Перед тем как прозвучал стартовый свисток игроки и болельщики помянули память шехидов минутой молчания.

Сейчас продолжается первый тайм матча, пока счет не открыт.